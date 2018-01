Estacionamento do Hopi Hari é assalto em Vinhedo, SP Um homem armado rendeu três funcionários e roubou cerca de R$ 70 mil da empresa que administra o estacionamento do parque de diversões Hopi Hari, na tarde de sábado, 23, em Vinhedo, região de Campinas. A Polícia Civil acredita que pelo menos mais um bandido dava cobertura ao criminoso. O veículo usado na fuga era furtado e foi abandonado na zona rural do município. Até o final da tarde deste domingo, 24, nenhum suspeito tinha sido preso.