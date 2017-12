Estadão abre inscrições para estágio em Jornalismo

"Nossa intenção é ajudar no aprimoramento desses estudantes, proporcionando a eles uma experiência de redação que, em muitos casos, eles só teriam ao estarem formados", explica o diretor de Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado, Roberto Gazzi, responsável pelo projeto. "Com duas turmas por ano, permitimos que mais universitários tenham essa oportunidade."

Os estagiários passarão por um programa especial antes de chegar à redação, com palestras com jornalistas, aulas e treinamentos em sistemas editoriais usados pelo Grupo Estado. Durante os seis meses, ainda participarão de outros projetos de treinamento desenvolvidos periodicamente para os jornalistas do Grupo e de algumas atividades promovidas pelos Cursos Estado de Jornalismo, mais conhecidos como os cursos de Focas do Estadão.

"Queremos que os estagiários realmente tenham uma mescla de experiência profissional e atividades que complementem seus conhecimentos acadêmicos, bem nos moldes do que desenvolvemos tradicionalmente nos nossos cursos de Focas", diz Gazzi.

A cada dois meses, os universitários receberão retorno de seu desempenho no programa. E terão uma avaliação final, feita por editores e pelo departamento de Recursos Humanos do Grupo. A ideia é que os que passarem pelo estágio também tenham um incentivo a mais para, no quarto ano, se inscreverem nos Cursos de Jornalismo do Estadão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Podem participar da seleção para estágio universitários que morem em São Paulo, capital, e tenham disponibilidade para uma jornada diária de seis horas. O processo de inscrição tem sua primeira fase online, entre os dias 05 e 15 de maio, pelo site vagas.com.br. Nesse ambiente, os estudantes deixarão seu currículo e realizarão testes de conhecimentos gerais, português e inglês.

As fases seguintes são presenciais, com prova e entrevistas com profissionais de redação e de Recursos Humanos. Os selecionados começam a atuar em junho de 2014. Os estagiários recebem bolsa-auxílio, vale transporte, alimentação no refeitório do Grupo Estado, plano de saúde e seguro de vida. E têm 15 dias de férias remuneradas.

Mais informações sobre o programa de estágio em Jornalismo do Estadão estão disponíveis no www.estadao.com.br/focas e na página https://www.facebook.com/CursosEstadoDeJornalismo .