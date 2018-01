Estadão contrata avatares para o Second Life

O jornal O Estado de S. Paulo está contratando pessoas para atuar dentro do metaverso do game Second Life Brasil. São duas vagas para um jornalista e um estagiário que trabalhará no atendimento a avatares de outros jogadores dentro do game 3D criado pela empresa norte-americana Linden Lab. Inicialmente, são duas vagas: uma para um repórter que irá produzir e editar o MetaNews, o jornal oficial do Second Life Brasil. A vaga é para um profissional formado, que já tem o registro de jornalista no Ministério do Trabalho (MTB). Como o SL é povoado por pessoas de todo o mundo, o domínio de idiomas é desejável. É essencial que o candidato goste de tecnologia e que tem alguma familiaridade com games e com o universo virtual. Já a segunda posição é para um estagiário da área de relações públicas, que curse no período noturno. Candidatos à posição também devem gostar de games e tecnologia e ter traquejo no relacionamento com pessoas reais (ou virtuais), já que estarão atuando junto ao público que freqüenta o ambiente do Second Life Brasil. Pessoas interessadas devem enviar currículo para o Email deise.lopes@grupoestado.com.br, mencionando na linha de assunto ´Relações Públicas´ ou ´Repórter´.