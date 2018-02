Estadão Noite de hoje traz análises sobre a extradição Pizzolato

A edição do Estadão Noite desta terça-feira, 28, traz dois artigos de especialistas sobre a decisão da Corte de Justiça de Bologna, que negou o pedido de extradição de Henrique Pizzolato formulado pelo Brasil.

O ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Walter Maierovitch, faz uma análise sobre a extradição, uma possível troca de prisioneiros e futura delação do ex-diretor do Banco do Brasil.

Eloísa Machado de Almeida e Fernando Faina, coordenadora e pesquisador do Supremo em Pauta FGV Direito SP explicam quais foram os argumentos usados pela corte italiana para negar o pedido brasileiro.

Os colunistas Marcelo de Moraes e Celso Ming falam sobre os desafios de Dilma. O primeiro, argumenta sobre o risco do diálogo proposto pela presidente acabar em bate-boca. Já o segundo fala sobre a importância de se resgatar a credibilidade e a confiança no governo para liderar o País para a virada.

A disputa também está no centro da discussão esportiva. Luis Monaco discorre sobre as certezas e surpresas na escolha do ganhador da Bola de Ouro da Fifa.

