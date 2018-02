Estadão Noite de hoje traz análises sobre os 'Desafios para Dilma'

A edição especial do Estadão Noite desta segunda-feira, 27, 'Desafios para Dilma', traz dez artigos de especialistas sobre os principais problemas que a presidente reeleita deverá solucionar ao longo dos próximos quatro anos.

Em 'Sob o véu da ignorância', Sonia Fleury, cientista política e professora da EBAPE/FGV, lança os principais pontos que a agenda da Presidência deverá se ocupar com intensidades daqui para frente.

Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política e diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, escreve sobre 'o desafio da governabilidade democrática' depois que as urnas mostraram um país eleitoralmente dividido ao meio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

José Matias-Pereira, professor de Administração Pública e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade de Brasília (UnB), questiona se é possível combater a corrupção no Brasil e gerar o bem comum - objetivo final do Estado.

Fernando Filgueiras, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, discorre sobre a recomposição do diálogo entre diferentes partidos.

Heloisa Pait, professora de Sociologia da Comunicação na Unesp e membro do conselho da Open Knowledge Brasil, analisa a questão da livre circulação de informação e a livre expressão, utilitária e não como um bem em si mesmo no governo Dilma.

André Luiz Reis da Silva, professor de Relações Internacionais da UFRGS, explica como a política externa é decisiva para o êxito de uma estratégia de desenvolvimento no Brasil e o possível cenário da agenda internacional brasileira para o futuro.

Renato Sérgio de Lima, vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da FGV EAESP e do CPJA Direito SP, reflete sobre o cenário da segurança pública e promessas deixadas nessa campanha eleitoral.

Sergio Vale, economista-chefe da MB Associados, afirma que o resultado da eleição confirma um cenário de 'fratura exposta' na economia que vinha se desenhando nos últimos meses, e indica as principais preocupações na área.

Marília Aparecida Muylaert, professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp e pesquisadora nas áreas de Análise Institucional, propõe esforços na 'arte de governar para todos, pelo voto da maioria'.

José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, traz uma análise sobre as necessidades para o Brasil garantir as ordens política e jurídica.

O leitor pode baixar a edição, exclusiva para tablets, a partir das 20h. Assinantes podem baixar gratuitamente a edição, disponível para Ipad e para aparelhos com sistema operacional Android.