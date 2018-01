Estadão organiza mostra Fotorepórter na feira PhotoImageBrazil A 14ª edição da PhotoImageBrazil contará com um estande com participação do Estadão, por intermédio de seu projeto Fotorepórter. Os visitantes do evento, feira internacional de imagem realizada entre os dias 8 e 11 de agosto, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, poderão ver imagens selecionadas entre as inúmeras fotos enviadas por leitores para o Grupo Estado. ?Queremos levar um projeto de jornalismo cidadão para quem entende?, diz o subeditor de fotografia do jornal O Estado de S. Paulo e coordenador do projeto, Juca Varella. Em um estande de 50 metros quadrados, três telas de plasma exibirão as fotos do arquivo do Fotorepórter, numa exibição rotativa, além de mostrar reproduções de páginas do Estado onde aparecem fotos do projeto. Os participantes da feira também poderão interagir por meio do ´clique a Feira´, com uma máquina onde os visitantes poderão descarregar suas fotos sobre o evento e que também integrarão a exibição. O projeto A idéia do projeto Fotorepórter nasceu em 30 de outubro de 2005 para aproximar o Grupo Estado do jovem leitor e da sociedade por meio de mecanismos de relacionamento. O objetivo era criar uma comunidade de fotorepórteres interagindo com os veículos do grupo. Hoje, o projeto tem 6195 fotorepórteres inscritos em todos os estados brasileiros e em mais de 20 países e já recebeu 13.250 fotos, provenientes de câmeras convencionais, digitais e de câmeras embutidas em celulares.