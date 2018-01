Estadão reunirá cliques dos leitores no Dia Mundial da Fotografia

De olho no Dia Mundial da Fotografia, o Estadão está preparando um especial que reunirá as 19 fotos mais bonitas enviadas pelos leitores, selecionadas pela equipe de fotógrafos da casa. Para participar, envie o seu melhor clique para estadaonoite@gmail.com, com crédito e legenda, ou poste no Instagram com a hashtag #olharestadaotop. Vale tudo: natureza, cidade, personagens ou o que vier na mente.

As melhores imagens vão compor um especial para tablets e uma galeria no portal, que serão publicados e compartilhados nas redes no dia 19 de agosto.