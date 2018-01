‘Estado’ cria aplicativo para iPhone

O Estado lançou na última semana um aplicativo especialmente desenvolvido para ler, no iPhone, as notícias em tempo real do portal Estadao.com.br, com o conteúdo das editorias de Cidades, Economia, Nacional, Internacional, Esportes, Tecnologia, blogs, previsão do tempo e índices da Bolsa de Valores, entre outros. O programa é gratuito e está disponível para download na App Store, a loja de aplicativos para o iPhone, da Apple, por meio do software iTunes. No endereço www.estadao.com.br/appiphone/ é possível encontrar mais informações e um link direto para fazer o download. O Estado é o primeiro jornal brasileiro a lançar um aplicativo para o iPhone com notícias em tempo real. No ano passado, já havia desenvolvido uma versão de seu site especialmente adaptada ao celular da Apple, que pode ser acessada em www.estadao.com.br/iphone. Até sexta-feira, o novo programa já era o segundo aplicativo gratuito mais baixado na versão brasileira da loja Apple, atrás apenas do programa do Skype, também lançado na semana passada. O número de acessos pelo aplicativo já ultrapassa os milhares e equivale à quantidade de visitas à versão do site para o iPhone. O aplicativo traz uma experiência mais completa do que o site. Após o usuário acessar uma notícia, ela fica gravada na memória do celular para que possa ser lida mesmo com o aparelho desconectado da rede. O programa também permite colocar atalhos para as editorias favoritas na barra de ferramentas. Assim a o usuário pode personalizar o programa para ver com facilidade as notícias que mais lhe interessam. "Já estamos desenvolvendo uma nova versão do aplicativo, que será lançada em breve e integrará as galerias de fotos do Estadao.com.br e os vídeos da TV Estadão", diz Nicholas Serrano, diretor de produtos digitais do Grupo Estado.