Estado de menino baleado é grave; moradores protestam

O menino foi baleado à tarde. Por volta das 19h, moradores do Morro dos Macacos promoveram um protesto. O ato foi acompanhado por PMs, mas ainda assim foram ouvidos tiros na área conhecida como Pau da Bandeira. Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados e realizaram buscas na região, mas até as 21h ninguém havia sido preso.

Tiroteio.

Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, policiais foram surpreendidos por criminosos enquanto faziam ronda pela localidade chamada Favelinha. Houve tiroteio e perseguição, mas os bandidos conseguiram fugir. Logo depois ocorreu novo confronto em uma área vizinha, conhecida como Rachadura. De novo, ninguém foi preso. A única vítima desses tiroteios foi a criança de 8 anos.