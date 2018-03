Estado de mulher que caiu da ponte Rio-Niterói é estável A motorista que sobreviveu a uma queda de 50 metros no mar, após capotar com o carro na ponte Rio-Niterói, na manhã de segunda-feira, foi transferida para um hospital particular nesta terça-feira. O quadro de saúde de Marina Pinto Borges, de 22 anos, é estável após passar por cirurgia no baço, no Hospital Municipal Souza Aguiar, ainda na própria segunda-feira, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.