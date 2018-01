Estado de S. Paulo recebe Oscar do design gráfico O Estado de S. Paulo recebeu três dos 12 prêmios outorgados ao Brasil na 27ª edição da Society for News Design (entidade america que discute e promove o design editorial com sede em Nova York), considerado o Oscar do design gráfico. Participaram 389 jornais de todo o mundo, totalizando 14.610 inscrições. Os prêmios foram para a capa do Aliás "Vírus, febres: Perigo", para o caderno Paladar (considerando toda sua edição) e para a capa do Paladar "Ingredientes para um bom ano". Os outros jornais brasileiros premiados foram: Correio Braziliense (5 prêmios), Diário de Pernambuco (2 prêmios) e O Estado de Minas (2 prêmios).