Estado de São Paulo atingiu metas O resultado das escolas estaduais e municipais do Estado de São Paulo no Ideb, de forma global, ultrapassou as metas estabelecidas. Entre 2007 e 2009, nos anos finais do ensino fundamental, São Paulo se manteve em primeiro lugar do ranking nacional, com Santa Catarina. Já em relação aos anos iniciais, o Estado paulista caiu da primeira para a terceira posição ? Minas Gerais e o Distrito Federal alcançaram índices 5.6, enquanto São Paulo teve 5.5.