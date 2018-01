The Royal Free Hospital vem tratando Pauline Cafferkey com plasma de sangue de um sobrevivente do Ebola e uma droga anti-viral experimental.

Ela foi diagnosticada com a doença na segunda-feira após voltar para a Inglaterra na noite de 28 de dezembro de Serra Leoa, onde ela estava trabalhando.

Cafferkey é a primeira pessoa diagnosticada com Ebola na Grã-Bretanha.

(Reportagem de David Milliken)