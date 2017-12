‘Estado’ ganha 6 prêmios no ‘Oscar’ do design gráfico

A Sociedade pelo Design de Notícias (SND, em inglês), organização internacional que apoia profissionais de mídia impressa e digital, divulgou os vencedores do Best of News Design, considerado o Oscar do design gráfico. O Estado recebeu seis prêmios de Excelência Gráfica - dois na premiação dedicada a publicações em impresso mais digital e quatro no reconhecimento exclusivo ao digital.

Os infográficos contemplados no digital são: Especial Carnaval 2015; Os toupeiras: a história do furto ao Banco Central; Desafios do Clima; e Criminalidade bairro a bairro. Já na categoria multiplataforma os ganhadores são: Favela Amazônia e Rio 2016: O legado Olímpico.

“Esses prêmios são uma constatação de que o concurso tem valorizado trabalhos desenvolvidos não só na versão impressa”, afirmou o diretor de Arte do Estado, Fabio Sales. “É a comprovação de que infográficos digitais são uma tendência mundial e que é importante manter esse trabalho porque ele tem sido cada vez mais reconhecido”, ressaltou.

O Especial Carnaval 2015 permitia ao leitor criar o próprio samba e, ainda, aprender a dançar com o ritmo brasileiro. O infográfico sobre o Banco Central mostra detalhes do maior assalto do País, que ocorreu em Fortaleza em 2005. O Desafios do Clima, por sua vez, apresentou a preparação para a Conferência do Clima de Paris e listava os esforços que devem ser feitos nos próximos anos. Por fim, o último premiado na categoria exibe os índices de criminalidade na capital paulista e é atualizado todo mês, conforme as estatísticas.

Na categoria multiplataforma, o caderno especial Favela Amazônia apresenta, com investigação jornalística própria, o avanço do tráfico de drogas, da criminalidade e das violações de direitos humanos na Região Norte. Já o Rio 2016: o legado Olímpico expõe em detalhes os prédios, estádios e complexos construídos para os jogos previstos para agosto deste ano. É possível entender no que essas obras vão se transformar depois que a festa passar e todos os atletas forem embora. Sede das partidas de handebol, a Arena do Futuro pode ser visualizada em 360° neste especial.

Brasil. A 37.ª edição recebeu mais de 9 mil inscrições de todo o mundo. Os outros brasileiros premiados são os jornais Folha de S. Paulo, O Globo, O Dia, Estado de Minas, Gazeta do Povo e Zero Hora. Também foram condecoradas as revistas Mundo Estranho e Galileu. É possível conferir o trabalho de todos os vencedores no site da Sociedade pelo Design de Notícias em www.snd.org.