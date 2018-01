‘Estado’ inaugura novo site WAP

Os leitores e visitantes do Estadão.com.br agora podem acessar as notícias por meio de celulares com telas pequenas. Para entrar na nova página é necessário digitar o endereço http://wap.estadao.combr no navegador do telefone móvel. O Estado já tinha uma versão móvel do site, que continua no ar no endereço www.estadao.com.br/mobile, mas ele é mais indicado para as pessoas que utilizam celulares com telas maiores, como os smartphones, e assinam planos de tráfego de dados das operadoras. Isso porque a versão móvel também exibe fotografias junto com as notícias do portal. Dependendo do modelo do celular, ao digitar o endereço convencional do portal (www.estadao.com.br), a versão móvel é carregada automaticamente. A diferença é que o novo endereço WAP agora está melhor adaptado aos telefones com telas menores e, além disso, não carrega imagens enquanto os leitores navegam pelo conteúdo informativo do portal. Assim o site fica mais leve e é possível ler as notícias sem que seja preciso usar uma grande quantidade de tráfego de dados, uma vez que as operadoras cobram por cada kilobyte (KB) que o celular baixa para navegar na internet. "Queremos que a notícia esteja acessível da maneira que o usuário prefira ler. Com a versão móvel, ele tem uma experiência mais rica, já que a página carrega imagens noticiosas. Com o site WAP, ele pode ficar mais tranqüilo em relação à quantidade de dados trafegados, ainda mais se tiver um plano de dados da operadora", afirma Alberto Salat, gerente de negócios digitais do Grupo Estado. Em janeiro, o Brasil atingiu o número de 122,8 milhões de celulares. E, cada vez mais, eles devem ser usados para acessar a internet principalmente com a chegada da conexão de banda larga móvel de alta velocidade, conhecida como 3G. "Como fornecedores de conteúdo online, precisamos nos adaptar para o acesso via celular. Essa demanda deve crescer ainda mais com o aumento da capacidade de transmissão de dados e o barateamento dos planos", diz Salat. As notícias das páginas WAP e móvel são atualizadas automaticamente logo depois de publicadas no portal do Estado por meio de uma tecnologia conhecida como RSS. "Temos um cadastro de 500 modelos de celulares. É um diferencial porque o site consegue identificar qual o tamanho da tela de cada usuário e adaptar a página à ela", diz Rosana Fortes, diretora de marketing e produtos da Hands, empresa que desenvolveu a versão WAP do Estadão.com.br.