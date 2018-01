Estado indiano exclui Windows de computadores escolares Um estado indiano quer abandonar o Windows, da Microsoft, em detrimento do sistema operacional de código livre Linux em computadores escolares, afirmou um representante governamental nesta quinta, dia 31. A mudança afetará micros usados em 12,5 mil escolas no estado de Kerala e está previsto para começar nesta sexta, dia 1º. Professores estão sendo treinados no novo software, afirmou o ministro da educação no estado, M.A. Baby. O estado é governado por políticos comunistas e o seu oficial mais elevado, o ministro chefe V.S. Achuthanandan, sempre foi um apoiador dos aplicativos de código livre, combatendo o domínio do Windows quando ele era um legislador. Oposição No entanto, Baby insistiu em que o governo do estado não tem uma rixa específica contra a Microsoft. Mas Achuthanandan estava otimista em desenvolver o estado como "destino aberto ao software livre e aberto", afirmou Baby. "É a nossa política de que apenas o software livre deveria ser usado para a educação tecnológica nas escolas de Kerala. O governo está introduzindo aplicativos baseados em Linux como ferramentas de ensino em diversas áreas", afirmou Baby. A decisão de mudar para o Linux aconteceu depois que o guru do Linux Richard Stallman, fundador do projeto de código aberto GNU software, visitou Kerala duas semanas atrás e persuadiu pessoas do governo local a descartar aplicativos proprietários como os da Microsoft em escolas públicas. Embora existam negativas de que o alvo da mudança foi a Microsoft, o líder da oposição no estado M.A. Shahnawaz, do partido do Congresso, afirmou que a decisão foi baseada na posição dos comunistas contra os produtos da gigante do software. Ele mencionou a oposição dos comunistas a um programa de treinamento suportado pela Microsoft e que o partido do Congresso aprovou em 2002, quando a legenda estava à frente do governo de Kerala. "Penso que as escolas deveriam ter a chance de escolher se os professores devem ser treinados em sistemas Linux ou da Microsoft", afirmou Shahnawaz.