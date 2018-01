Estado indiano quer proibir celular para menores de 16

As autoridades da região de Karnataka, no sudoeste da Índia, pretendem proibir a venda de telefones celulares a menores de 16 anos, assim como seu uso em todas as escolas do estado, informou hoje o canal de notícias IBNlive. O governo regional alega que a medida se fundamenta num estudo do departamento de Saúde, que afirma que o uso dos celulares por menores de 16 anos pode causar surdez e problemas de memória. As autoridades de Karnataka acrescentam que o uso do celular é também um problema. Os alunos brincam com eles, ouvem música e recebem telefonemas durante as aulas. Segundo os dirigentes regionais dos departamentos de Saúde, R. Ashok, e de Educação, Basavaraj S. Horatti, o governo emitirá um decreto nos próximos dias para todas as escolas, públicas e privadas, de ensino básico e médio. Eles não explicaram os mecanismos que serão utilizados para pôr a medida em prática. Mas Horatti, citado pelo jornal The Times of India, disse que as autoridades buscarão "orientação legal" para tornar a regra "estrita".