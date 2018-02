Estado Islâmico já controla um terço de cidade síria sitiada, diz entidade

O comandante dos grupos da defesa curda em Kobani, Esmat al-Sheikh, que estão em desvantagem em armamento, disse que o Estado islâmico controla uma área um pouco menor. No entanto, ele reconheceu que os militantes obtiveram importantes ganhos depois de uma batalha de três semanas pelo controle da cidade, a qual também desencadeou os piores confrontos de rua em anos entre a polícia e manifestantes curdos do outro lado da fronteira, na Turquia.

O grupo de monitoramento Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse que o Estado Islâmico - ainda amplamente conhecido por sua antiga sigla, EIIL - avançou nesta quinta-feira.

"O EIIL controla mais de um terço de Kobani. Todas as áreas do leste, uma pequena parte do nordeste e uma área no sudeste", disse o dirigente do Observatório, Rami Abdulrahman.