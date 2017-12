‘Estado’ lança especial de entrevistas

O Estado lançou no domingo (30) o segundo especial multimídia do aplicativo Estadão Favoritos.

O novo conteúdo faz parte do acervo “Audioteca PME” e traz o primeiro de uma série de bate-papos com empreendedores realizados pela equipe do Estadão PME e veiculadas na Rádio Estadão.

Para quem perdeu e tem interesse por experiências sobre gestão empresarial e empreendedorismo, as entrevistas serão publicadas em formato de audioteca com especiais de cerca de 30 minutos. Cada audioteca custará US$ 1,99 (sistema iOS) e R$ 5,20 (sistema Android).

A primeira entrevista foi realizada com a empresária Renata Frioli, dona da Bolo à Toa, empresa especializada na produção de bolos caseiros. Renata conta que nunca é fácil tomar a decisão de empreender já que é uma iniciativa que envolve riscos.

A empreendedora fala sobre seus planos de expansão, refuta a proposta de crescer por meio de franquias e alerta para o perigo de pensar em empreender apenas com o objetivo de ganhar dinheiro.

Aplicativo. Desde a semana passada também é possível adquirir na biblioteca digital do aplicativo Estadão Favoritos o especial “Desafios 2015”, conjunto de entrevistas publicadas no primeiro semestre deste ano no caderno Economia & Negócios. “Desafios 2015” custa US$ 1,99 (iOS) e R$ 5,20 (Android).

O aplicativo Estadão Favoritos é compatível com os sistemas operacionais iOS e Android e está disponível para download gratuitamente nas lojas AppStore e GooglePlay. Em breve ganhará versões customizadas para telefone celular e e-books. Os temas serão diversificados e poderão abordar assuntos como economia, esportes, política, dicas de empreendedorismo e também cultura e lazer.