'Estado' lança nova versão na internet, com páginas digitais

A edição digital de O Estado de S.Paulo acaba de ganhar uma versão mais moderna. Além do sistema em PDF que já utiliza, passa a oferecer também a tecnologia digital paper, que torna possível a leitura do jornal como se o usuário estivesse folheando as páginas da edição impressa. A nova tecnologia, que vem sendo adotada por várias publicações mundo afora, permite uma sensação que, segundo comprovam pesquisas, agrada aos leitores. Clique para acessar o Estadão Digital Entre as vantagens de se adotar essa forma de visualizar o jornal, como lembra o diretor de Marketing e Mercado Leitor do Grupo Estado, Antônio Hércules Jr, está a facilidade de acesso para o assinante em viagem. "É economicamente inviável mandar a versão impressa para alguns destinos fora do Brasil", diz ele. "Na internet, ele poderá agora ler o Estado quase com o mesmo prazer de manuseio em sua casa." Hoje, o jornal tem um terço dos 430 assinantes apenas digitais vivendo no exterior. No total, o Estado conta com 237 mil assinantes, segundo os dados auditados pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC). Esses consumidores têm acesso automático à opção online. Também não há diferença de preço entre a assinatura digital e a impressa. Com a nova versão online, o leitor ganha maior flexibilidade e mais elementos de visualização, como explica André Bianchi, diretor de Estratégias Digitais e Novos Negócios. "Dentro de uma página, ele poderá separar a matéria que mais lhe interessa e aproximá-la para obter maior conforto de leitura", explica. "Para o anunciante, a peça publicitária poderá oferecer vídeos e animação, além de criar condições de interação com link de acesso para o site da empresa." A campanha que está divulgando o novo Estadão Digital, segundo Hércules, não só ressalta as vantagens para o leitor do jornal de ter o conteúdo integral e com a mesma diagramação da versão impressa, como ainda destaca as ferramentas de pesquisa que facilitam a localização de assuntos específicos de maneira prática. Um dos aspectos que mais estimulam a modernização de tecnologias para a leitura na internet é a capacidade de atender à demanda do mercado jovem, sempre ávido por se manter conectado. Mas o abandono da leitura de jornais, que foi profetizado há menos de uma década com o avanço da era digital e da profusão de blogs e redes sociais, não se confirma. Isso, pelo menos, é o que acaba de captar a mais recente pesquisa sobre o futuro da indústria jornalística, o estudo The State of The News Media, edição 2008. Divulgado na semana passada nos EUA, o estudo contém dados que demonstram uma natural migração dos leitores das versões em papel dos jornais de lá, como New York Times e USA Today, para as edições online. O estudo mostra que os leitores, mesmo quando recorrem à mídia digital, preferem se informar nas grifes jornalísticas consagradas no meio impresso e televisivo. Entre os sites de notícias de maior audiência nos EUA aparecem marcas como CNN, NBC, ABC e CBS, além das de mídia impressa.