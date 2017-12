Estados discutem partilha das águas do Paraíba do Sul Representantes dos governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais reúnem-se nesta quarta-feira, 09, com o presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu, em Brasília, para discutir a proposta paulista de utilizar o Rio Paraíba do Sul para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. A proposta do governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), prevê a construção de um canal para interligar a represa do Jaguari, abastecida pelo Paraíba, com a de Atibainha, que faz parte do Sistema Cantareira, responsável por fornecer água à Grande São Paulo e que, nesta terça-feira,08, atingiu seu volume mais crítico, de 12,7% da capacidade.