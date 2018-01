Estados Unidos interrompem sinal de TVs analógicas

Os Estados Unidos encerraram nesta sexta-feira, 12/6, as transmissões de televisão analógica. A medida havia sido planejada para fevereiro, mas como isso prejudicaria cerca de 5 milhões de residências, despreparadas para a transição, ela foi protelada para junho. De acordo com uma pesquisa colhida pela Nielsen, empresa que mede a audiência de emissoras norte-americanas, o banimento do sinal analógico ainda assim deixará 3 milhões de casas sem poderem assistir à televisão. 1.624 de um total de 1.762 emissoras de televisão já vinham transmitindo nos dois sistemas, desde 2008. Enquanto isso, o governo tentava incentivar a adoção da tecnologia digital, distribuindo cupons no valor de 40 dólares para que as pessoas comprassem os conversores do novo formato.