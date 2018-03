'Estamos a caminho', diz Obama em discurso de vitória

O senador Barack Obama comemorou na terça-feira a conquista das chamadas primárias do Potomac, realizadas simultaneamente na capital americana e nos Estados de Maryland e Virgínia. ''Hoje à noite, nós estamos a caminho'', afirmou Obama, em seu discurso de vitória. ''Nós vencemos em Maryland, Virgínia e apesar de termos vencido em Washington DC, esse movimento não vai parar até que haja mudança em Washington, e hoje à noite, nós estamos a caminho.'' Obama fez seu pronunciamento na próxima parada da corrida eleitoral, o Estado de Wisconsin, que realiza sua primária no próximo dia 19 de fevereiro. Um total de 83 delegados estão em jogo na disputa democrata em Wisconsin. Muito chapéu e pouco gado A principal rival de Obama, a senadora Hillary Clinton, já olha para a frente, para as primárias do Texas e de Ohio, que acontem nos dias 4 de março, onde, segundo as pesquisas, ela estaria em vantagem em relação ao adversário. Hillary discursou na terça-feria em El Paso, no Texas. Ela mostrou um estilo mais descontraído do que o que vem marcando sua campanha, citando um ditado texano. ''Aqui no Texas, existe um grande ditado, costuma se falar em muito chapéu e pouco gado'', disse em referência a políticos que preferem enfatizar o estilo sobre a substância. E acrescentou: ''Depois de sete anos de George W. Bush, nós precisamos de muito mais gado do que de chapéu''. Mas a referência de Hillary pareceu valer também para Barack Obama. Ela vem constantemente acusando o senador de se valer de sua oratória, mas de não apresentar propostas consistentes. McCain e os democratas Em seu discurso de vitória, o senador e pré-candidato republicano John McCain disse que sua campanha enfrentou ''altos e baixos'', mas que agora está se aproximando do final da primeira metade da campanha ''em alta''. Há alguns meses, a campanha de McCain tinha pouco dinheiro em caixa e alguns de seus principais assessores haviam pedido demissão, por discordar da linha adotada pelo senador, em especial por seu apoio à guerra do Iraque. ''Não sabemos ao certo ainda quem terá a honra de ser o indicado democrata para concorrer à presidência, mas sabemos em que rumo eles irão levar esse país e temos de impedi-los'', afirmou. O senador disse que os democratas tendem a prometer um futuro melhor para todos, mas que para ''cumprir esses sonhos'' eles tendem a promover políticas onerosas, que impõem mais gastos à população. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.