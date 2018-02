Estatuto da Igualdade Racial pode afetar área da saúde, afirma conselho Entidades ligadas ao movimento negro e integrantes do Conselho Nacional de Saúde defendem o veto presidencial ao Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em junho pelo Senado, por considerarem que ele representa retrocesso na área de saúde pública. O texto não menciona a necessidade de incluir dados sobre raça nos prontuários médicos, algo que epidemiologistas consideram fundamental para avaliar a dimensão de doenças nas populações. O registro de raça começou a ser feito no início da década e se transformou em norma do Conselho Nacional da Saúde há menos de três anos.