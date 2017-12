Estiagem deixa 6 cidades em estado de alerta no AM Seis municípios do interior do Amazonas foram colocados em estado de alerta por causa da estiagem deste ano, segundo a Defesa Civil estadual. Boca do Acre, Ipixuna, Envira, Atalaia do Norte, Manicoré e Humaitá foram incluídas na lista de alerta por pedido dos prefeitos, pois os rios que cortam as cidades começaram a secar e há dificuldades de navegação. Com o alerta, a Defesa Civil começa a planejar ações para evitar que comunidades ribeirinhas fiquem isoladas, como ocorreu em 2005.