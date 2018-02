Estiagem já fez SC decretar emergência em 108 cidades A estiagem no Estado de Santa Catarina já provocou a decretação de situação de emergência em 108 municípios, segundo levantamento da Defesa Civil Estadual. A seca atinge, principalmente, as regiões oeste, meio-oeste, planalto norte e serra, de acordo com os dados da Defesa Civil. Os municípios que entraram na lista nesta semana foram Coronel Martins, Passos Maia, Ipuaçu, Monte Carlo, Porto União, Água doce, Erval Velho, Ponte Serrada, Formosa do Sul e Bom Jardim da Serra.