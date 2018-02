Estilista acusado de matar sócio vai a júri no Rio A Justiça do Rio de Janeiro informou hoje que irá a júri popular o estilista Francisco Agustin Mackey, acusado de matar seu sócio Amaury Vancini Veras, da grife Frankie & Amaury, em 2004. Segundo o órgão, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ-RJ) negou hoje o recurso da defesa de Mackey para que ele fosse julgado pelo juiz. A data do julgamento no 4º Tribunal do Júri ainda será definida.