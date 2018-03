Estimativa de lucro anual da easyJet desaponta mercado e ações caem A companhia aérea de baixo custo easyJet previu crescimento anual do lucro de 14 a 19 por cento nesta quinta-feira, moderando estimativas do mercado de que o avanço ficaria no topo dessa faixa, o que fazia as ações da empresa recuarem.