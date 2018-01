Estoque do Wii na Amazon inglesa dura 7 minutos No Reino Unido, o Wii, novo videogame da Nintendo, que começou a ser vendido neste domingo nos EUA, só chega às prateleiras no próximo dia 8. Mas uma edição de pré-venda do console, feita na versão inglesa do site Amazon esgotou seus estoques em apenas 7 minutos, a exemplo do que já havia acontecido com outros programas de pré-venda via Web no mercado norte-americano. Foi a ´liquidação´ mais rápida de um item na história do site, segundo divulgou a empresa.