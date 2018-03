Estoques de café do Brasil cairão para 5,3 mi sacas em junho, diz Safras

O volume representa uma queda na comparação com o registrado ao final da temporada 2012/13, quando somaram 6,14 milhões de sacas, ante 1,89 milhão de sacas ao final de 2011/12, disse Barabach em um evento em São Paulo.

Com uma safra menor em 2014/15, estimada em 48 milhões de sacas pela consultoria, os estoques finais em junho do ano que vem devem ser ainda menores, se as exportações e o consumo interno seguirem o mesmo ritmo de 13/14.

Preocupações sobre os efeitos de dois meses de seca no cinturão do café do Brasil impulsionaram recentemente os preços do arábica para máximas de dois anos.

Barabach disse que a safra que está sendo colhida agora ficará bem abaixo das 58-60 milhões de sacas esperadas antes da seca.

(Reportagem de Reese Ewing)