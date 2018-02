Estrada de acesso a Campos do Jordão-SP terá pedágio O governo do Estado de São Paulo vai conceder à iniciativa privada a estrada que leva a Campos do Jordão a partir do Vale do Paraíba - a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) -, e isso vai resultar em mais praças de pedágio. O pacote de concessão inclui também as rodovias que dão acesso ao litoral norte, como a Mogi-Bertioga (SP-98), Tamoios (SP-99), Oswaldo Cruz (SP-125) e os entornos de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Bertioga, além do trecho da Rio-Santos (SP-55) entre Guarujá e Ubatuba. O edital deve ficar pronto em três meses, e as praças de pedágio entrarão em operação em 2010.