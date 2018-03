Estradas de São Paulo registram congestionamento O tráfego estava bastante carregado na manhã de hoje nas principais estradas que cortam São Paulo. Os motoristas que seguiam em direção à capital paulista pela Rodovia Presidente Dutra enfrentavam lentidão desde o quilômetro 228 até o quilômetro 231, já na chegada à cidade, em razão do excesso de veículos, segundo a concessionária. Na Rodovia Castello Branco, no sentido interior-capital, havia cinco quilômetros de morosidade, desde o quilômetro 18 até o quilômetro 13, por causa do grande número de carros e um acidente na Marginal Pinheiros. Na pista marginal, a morosidade ocorria também no sentido São Paulo, entre os quilômetros 17 e 14. No sistema Anchieta-Imigrantes, havia congestionamento apenas na Via Anchieta, no sentido Santos/São Paulo, desde o quilômetro 13 até o quilômetro 10, zona sul da capital, devido ao excesso de veículos, de acordo com a Ecovias. No sistema Anhangüera/Bandeirantes, a Polícia Rodoviária Estadual informou que os motoristas que se dirigiam a São Paulo encontravam tráfego lento a partir do quilômetro 18 até a chegada à capital paulista. Não foram registrados acidentes graves desde o início da manhã.