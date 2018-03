Estradas de São Paulo terão chuva e obras no feriado

Segundo a Climatempo, o feriado será úmido e frio em quase toda a Região Sudeste. Os motoristas devem estar atentos à pista molhada e à má visibilidade nas estradas. Na sexta-feira, 31, o sol aparece no interior, mas ainda faz frio.

Além do clima, obras podem atrapalhar a viagem. Na Rodovia Régis Bittencourt, há cinco pontes com faixas interditadas para intervenções. Na Serra do Cafezal, pode ser liberado o uso do acostamento para evitar lentidão. Devem passar pelo local 180 mil veículos, 25% mais que o normal. A Raposo Tavares tem obras de duplicação entre Araçoiaba da Serra e Alambari. Não há interdições, mas em alguns pontos a rodovia fica sem acostamento.

Nas estradas que cortam a região de Campinas, é esperado um volume de 1,4 milhão de veículos - 780 mil só na Anhanguera e na Bandeirantes. Para fugir do congestionamento, o motorista deve evitar sair entre as 15h e as 20h desta quarta, 29, e das 9h às 13h de quinta, 30.

Outros 607 mil veículos são esperados na D. Pedro I. A orientação é não pegar a estrada entre 18h e 21h de hoje e das 8h às 11h de amanhã. O gestor de Tráfego, José Carlos Guimarães, alerta sobre a incidência de neblina, especialmente nos trechos de Atibaia, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões e Itatiba.

Litoral

A Polícia Rodoviária vai instalar um esquema alternativo para acompanhar a descida de turistas para a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes. No lugar de viaturas, serão usadas mais motocicletas, consideradas mais ágeis, e um helicóptero.

Ontem, a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa (PT), voltou atrás na decisão de restringir o movimento de caminhões no pátio regulador (que libera ou retém veículos com destino ao Porto de Santos) ao horário das 8h às 18h. Até sexta-feira, ele funcionava 24 horas por dia. A medida havia causado uma fila de caminhões e lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes.

Veja o que abre e o que fecha na capital:

Rodízio

Suspenso na quinta e na sexta-feira

Bancos

Fecham na quinta e têm expediente normal na sexta-feira. As contas com vencimento no dia 30 poderão ser pagas no dia 31. Sem multas.

Poupatempo

Os postos que atendem na capital, Grande São Paulo, Litoral e interior não funcionam na quinta-feira. Na sexta-feira e no sábado, os atendimentos das 32 unidades serão realizados normalmente.

Cultura

A biblioteca Mário de Andrade abre sexta e sábado; o Centro Cultural São Paulo, no Paraíso, terá horário normal.

Mercados

O Mercado Municipal ficará aberto todos os dias das 6h às 18h. Os demais terão os seguintes horários de funcionamento na quinta-feira: Central Leste, das 7 às 13h; Formosa, das 7 às 13h; Pirituba, das 7 às 14h; Guianases, Ipiranga, Penha, Sapopemba, Tucuruvi e Teotônio Vilela, das 8 às 13h e Santo Amaro, das 8 às 14h.

Subprefeituras

Não haverá atendimento de quinta a domingo.

Parques

Segundo a Secretaria do Verde, todos os parques municipais abrirão normalmente.