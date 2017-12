Estradas de SP devem receber 1,7 mi veículos no feriado Cerca de 1,7 milhão de veículos devem circular pelas estradas paulistas durante o feriado prolongado da Independência. Somente da capital paulista, as rodovias devem receber 1,3 milhão de veículos, segundo estimativas da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Para os motoristas de São Paulo, a recomendação da CET é que evitem o período das 14 às 22h de amanhã, e das 8 às 13h de sexta-feira. Para o retorno, os horários de tráfego mais intenso será entre 14 às 22h do domingo e das 8 às 13h da segunda-feira. O mais indicado é programar a viagem, tanto de ida quanto de retorno, no período das 22h às 6h entre amanhã e sexta-feira. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), em conjunto com a Desenvolvimento Rodoviário (Dersa), que compreende rodovias como Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Tamoios e Mogi-Bertioga, montou esquema especial para o feriado prolongado. Litorânea A estrada que deve receber mais veículos, segundo estimativas da DER/Dersa, é a Rodovia Litorânea, por onde devem passar 168,960 mil carros. Nas rodovias Ayrton Senna/Carvalho Pinto são esperados até 130 mil veículos. Bastante movimentada também devem ser as estradas D. Pedro I (60 mil veículos), Tamoios (51,280 mil), Mogi-Bertioga (33,030 mil), Floriano Rodrigues Pinheiro (28,665 mil) e Oswaldo Cruz (18,120 mil). De acordo com a DER/Dersa, os horário de pico nessas estradas serão entre 14 e meia-noite de amanhã e entre 6 e 15 horas da sexta-feira. Para a volta, os motoristas devem evitar as rodovias entre 12 e 23h de domingo. Interior A ViaOeste, concessionária das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, estima que até 400 mil veículos trafeguem pelo sistema durante o feriado, a partir de amanhã. A operação especial para o feriado tem início a meia-noite de amanhã e segue até a meia-noite de domingo. Os períodos da tarde de quinta e da manhã de sexta devem ter fluxo intenso de veículos. Para a volta, o trânsito nas duas rodovias devem ficar mais complicadas na tarde de domingo e na manhã de segunda-feira. Já a concessionária AutoBAn prevê que 500 mil veículos passem pelas rodovias Anhangüera e Bandeirantes. Em direção ao interior, o tráfego deve ser mais quantitativo nos horários de 15 às 22h de amanhã e das 7 às 14h de sexta-feira. Para o retorno à capital paulista, a previsão é de maior concentração de veículos entre 15 e 22h do domingo.