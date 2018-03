Estradas de SP devem ter tráfego intenso à tarde

O movimento era tranqüilo nas principais rodovias de São Paulo na manhã desta terça-feira,5, feriado prolongado de carnaval, sem registro de pontos de lentidão e acidentes graves. A estimativa das Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é de que o tráfego no sentido capital torne-se intenso apenas à tarde. No retorno do interior paulista, as concessionárias Viaoeste e a Autoban trabalham com a previsão de que o maior volume de veículos se concentre na Castello Branco e na Raposo Tavares entre 14 e 23 horas e nas vias Anhangüera e Bandeirantes das 16 às 21 horas. Na Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, a recomendação da NovaDutra é que os motoristas a evitem entre 16 e 20 horas, quando o fluxo deve chegar a 6,4 mil veículos por hora no sentido da capital paulista. No sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias pretende adotar às 10 horas a Operação Subida, na qual oito pistas são usadas no acesso à capital e duas, à Baixada Santista. Para a concessionária, o movimento deve ser bastante intenso durante todo o dia. Entre zero hora de sexta e 8 horas de hoje, 406.578 veículos atravessaram o sistema rumo ao litoral e 251.897 trafegaram no sentido contrário, da capital.