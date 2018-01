Estradas de SP têm alto movimento, sem congestionamento

Com a previsão de queda no movimento por causa dos jogos da Copa do Mundo, no sistema Anhanguera e Bandeirantes passaram 299 mil veículos entre a quarta-feira, 18, até às 17 horas de hoje. A previsão da concessionária AutoBAn é de que 480 mil motoristas utilizem o sistema, que durante o mundial tem equipes especializadas em atendimento a estrangeiros.

Pelo menos 1,5 milhão de veículos são esperados nos principais sistemas que cortam Campinas, até o domingo, 22. O maior fluxo de motoristas nesta quinta foi registrado no período da manhã. No final da tarde, não havia pontos de lentidão e o tráfego era normal nos três principais corredores.

No sistema Anhanguera e Bandeirantes, houve 28 acidentes, sem nenhuma morte (16 feridos). No corredor D. Pedro I foram 11 acidentes e nenhuma morte.

Na D. Pedro I, que liga o interior a Aparecida do Norte, Litoral Norte e Rio de Janeiro, até as 16h desta quinta 160 mil veículos circularam.

Na rodovia que liga Campinas ao Circuito das Águas e ao Sul de Minas Gerais (SP-340) o movimento foi tranquilo também e a previsão é de 114 mil veículos no feriado inteiro.