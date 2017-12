Estradas de SP terão fiscalização especial no carnaval

Na saída de São Paulo, o movimento maior será entre as 14 e as 22 horas de sexta-feira e das 7 às 12 horas de sábado. Os motoristas ainda encontrarão obras nas estradas e as concessionárias alertam também para a possibilidade de chuvas. O Sistema Anchieta-Imigrantes, acesso às praias da Baixada Santista, terá operação especial na descida da Serra do Mar, do km 40 ao km 55, a partir das 11 horas de sexta-feira (28) até as 21 horas de sábado, 1.

A operação, com o uso de duas pistas da Via Anchieta e pista sul da Imigrantes em direção ao litoral, volta a funcionar domingo, 2 das 7 às 13 horas. A operação subida em direção a São Paulo será adotada também no domingo, das 19 às 24 horas. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega terá faixa adicional nos acessos de Praia Grande. Pode ser liberado o tráfego no acostamento para acesso a praias de Bertioga. Nas praças de pedágio haverá papa-filas.

No corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto haverá faixa reversível entre o km 128 e 130 para facilitar o acesso a Campos do Jordão e sul de Minas. Se o tráfego da rodovia dos Tamoios causar impacto na Carvalho Pinto, a operação pode ser estendida entre o km 93 e o km 96 dessa rodovia. A Via Dutra, principal ligação com o Rio de Janeiro, terá a faixa da direita interditada para obras de alargamento da ponte sobre o Rio Caninhas. A concessionária instalou faixas para indicar a saída para Campos do Jordão, no km 118, e Ubatuba, no km 111 e no km 112,5.

A rodovia Raposo Tavares tem um longo trecho em obras de duplicação, entre o km 133, em Capela do Alto, e o km 158, em Itapetininga. Os trabalhos serão interrompidos no carnaval, mas há desvios para pistas simples e sem acostamentos.

Na rodovia Régis Bittencourt, acesso às praias do litoral sul e a Curitiba, a ponte sobre o Rio Ribeira de Iguape, no km 443, em Registro, tem uma faixa interditada para obras e pode haver congestionamento. Haverá faixas reversíveis na Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu, trecho de pista simples.

Campanhas.

As concessionárias vão distribuir folhetos nas praças de pedágio alertando para o risco de misturar bebida e direção durante o carnaval. No sistema Anhanguera-Bandeirantes, haverá a distribuição de 21 mil leques da campanha ''Viagem segura, sua melhor direção''. As ações de conscientização terão pessoas fantasiadas e marchinhas.

No sistema Castelo Branco-Raposo Tavares haverá entrega de bafômetros descartáveis pela campanha ''Álcool zero''. Na Dutra, serão distribuídos 60 mil folhetos de conscientização dos motoristas. Nas federais Fernão Dias e Régis Bittencourt, a campanha ''Estrada Limpa'' visa reduzir o lançamento de lixo nas rodovias.