Estradas litorâneas de SP apresentam tráfego intenso As rodovias litorâneas de São Paulo começavam a apresentar tráfego intenso por volta das 11 horas de hoje, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Dois acidentes envolvendo caminhões atrapalharam o trânsito nas rodovias dos Tamoios e dos Imigrantes. A rodovia dos Tamoios foi liberada às 10h40 e a previsão era a de que o fluxo de veículos se normalizasse depois das 11h30. No sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego estava intenso, mas sem pontos de lentidão, segundo a Ecovias. A carga de uma carreta que se soltou, na pista sentido São Paulo, foi retirada às 9h30. O tráfego foi desviado para o trecho de serra da pista sul da mesma rodovia, que opera em direção à capital, sem prejudicar a viagem dos motoristas. A rodovia Mogi-Bertioga também apresentava tráfego intenso, mas sem morosidade, de acordo com a PRE. Já a rodovia Presidente Dutra seguia com trânsito normal, sem pontos de parada. Os motoristas encontravam trânsito tranqüilo nas rodovias que ligam a capital ao interior. Os sistemas Anhangüera-Bandeirantes e Castello Branco-Raposo Tavares seguiam com tráfego normal, segundo as concessionárias que administram os sistemas, assim como as rodovias federais Fernão Dias e Régis Bittencourt.