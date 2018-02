Estradas para o litoral paulista têm tráfego intenso O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que o tráfego é intenso nas estradas que dão acesso ao litoral paulista. Uma das mais congestionadas é a Mogi-Bertioga, cujo pico de congestionamento atingiu cerca de 20 quilômetros no final desta manhã (29), em razão do excesso de veículos. As rodovias dos Tamoios e Osvaldo Cruz, que dão acesso ao Litoral Norte de São Paulo, também registram trânsito intenso e pontos de lentidão.