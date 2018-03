Estradas paulistas seguem sem pontos de paradas O tráfego de veículos segue normal pelas principais rodovias federais e estaduais que cortam o Estado de São Paulo neste domingo, 12. No sistema Anhanguera e Bandeirantes, o motorista trafega sem problemas nos dois sentidos, informa a Autoban. A mesma situação o motorista encontra nos dois sentidos das estaduais Raposo Tavares e Castello Branco, de acordo com informações da concessionária Via Oeste.