Estradas que atendem litoral paulista apresentam lentidão na tarde deste domingo

O sistema está operando com descida pelas duas pistas da Anchieta e subida à capital pelas duas pistas da Imigrantes. A Ecovias prevê que o tráfego ficará intenso no sentido São Paulo pelo resto do dia.

Na Baixada Santista, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega registra trânsito lento do km 271 ao km 274, no sentido Praia Grande. Na direção contrária e nos dois sentidos da Cônego Domenico Rangoni o tráfego é normal.

Quem desce a serra pela Mogi-Bertioga enfrenta quase vinte quilômetros de lentidão, em dois pontos: entre os km 60 e 0 64, e do km 75 ao 90. A subida tem tráfego normal, segundo do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

Na rodovia Rio-Santos, o tráfego é intenso, com lentidão por 10 quilômetros, entre o km 200 e o 190, para quem segue do Guarujá para São Sebastião. Entre Ubatuba e Caraguatatuba, o tráfego é intenso, com pontos de parada nos dois sentido, segundo o DER-SP, que não informa em quais trechos.

O motorista que viaja a São Paulo enfrenta dificuldades pela Rodovia Presidente Dutra, em dois pontos: na região de Aparecida, entre os km 74 e 76, e em Pindamonhangaba, entre o 88 e o 89. Nos dois casos, a lentidão, na pista expressa, é reflexo de acidente.

Nas estradas que atendem o interior paulista, a condição também é normal. Mas a concessionária CCR AutoBan orienta os motoristas de caminhão a utilizarem a rodovia Anhanguera no sentido à capital, já que a Bandeirantes tem trânsito proibido para veículos pesados entre os km 48 e 23.