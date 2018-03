Estradas registram uma queimada a cada 1,1 km em SP

Como parte das ações para reduzir essas ocorrências, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e as concessionárias lançaram nesta terça-feira, em conjunto com órgãos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, a Operação Corta-Fogo, uma campanha para reduzir as queimadas. Nas praças de pedágio serão distribuídos dois milhões de folhetos com informações sobre fatores que levam aos incêndios e sobre como o motorista deve proceder ao se deparar com focos nas margens das rodovias. Uma das principais causas de queimadas no Estado é o lançamento de bituca de cigarro pela janela do veículo. A vegetação seca vira combustível para o fogo.

Limpeza de terrenos, queima de lixo próximo a áreas urbanas, fogueiras para aquecimento de andarilhos, uso agrícola de fogo não autorizado e balões são outras causas. O folheto orienta a como agir em caso de fumaça na pista e traz os telefones dos órgãos a serem acionados em caso de queimada. No ano passado, entre as rodovias concedidas que tiveram maior número de queimadas estão as do sistema Anhanguera-Bandeirantes (1.439 focos) e as que ligam a região de Campinas ao sul de Minas (712).