Estrangeiro dono de pousada no Vidigal, no Rio, é encontrado morto

RIO - O estrangeiro Mille Ballai Miuta foi encontrado morto no sábado, 28, em sua residência, no morro do Vidigal, na zona sul do Rio. Ele era sócio da pousada Casa Alto Vidigal.

Segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, uma equipe policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal recebeu um chamado na rua Armando de Almeida Lima, onde está localizada a pousada, e chegando no local encontrou Miuta morto.

A Divisão de Homicídios (DH) foi chamada e, após a perícia, o corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros. A morte está sendo investigada.

A Coordenadoria de Polícia Pacificadora disse inicialmente que ele era suíço. Mas, posteriormente, informou que não foi encontrado nenhum documento com Miuta e, por isso, não poderia confirmar a sua nacionalidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Policiais que atenderam a ocorrência disseram que a identificação dele foi obtida com cartões de banco. O sócio de Miuta na pousada teria dito a esses policiais que ele era suíço. A reportagem tentou contato com o sócio na pousada, mas ele não foi localizado.