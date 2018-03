Estrangeiro injeta R$1,4 bi na Bovespa em março A entrada líquida de capital externo na Bovespa somou 1,44 bilhão de reais em março. Foi o melhor resultado do setor desde abril do ano passado, mês em que as compras de ações domésticas por investidores não-residentes ultrapassaram as vendas em 6 bilhões de reais.