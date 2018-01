Estréia a versão brasileira do game Second Life A Kaizen Games e o iG anunciaram nesta segunda-feira, dia 23, como antecipamos nesta matéria, o lançamento do Second Life Brasil (), uma porta de entrada localizada, ou seja, com interface e instruções em português para o game que simula um universo virtual 3D. Este portão de entrada é a primeira versão do tipo no mundo: o Brasil é o pioneiro na implantação do Second Life Global Provider, programa desenvolvido pela criadora do Second Life, Linden Lab, em parceria com a brasileira Kaizen Games. Em reais A principal vantagem para o usuário brasileiro do jogo é que agora é possível realizar transações dentro do SL com reais. Usuários podem comprar terras, adquirir itens que personalizam seus avatares e muito mais. O programa de visualização do SL (?client?) que o usuário deve instalar no seu computador para acessar o mundo do jogo está em português e o suporte é garantido pela equipe da Kaizen Games. Transações comerciais também podem ser feitas em real. Dinheiro circulando no Second Life não falta, embora a assinatura básica seja gratuita. Os residentes só precisam abrir a carteira se quiserem negociar no ciberespaço. Para comprar um terreno para construir sua casa ou um resort, por exemplo, é necessário ter uma assinatura premium, que dá direito também a uma renda mensal. Já os produtos e serviços comercializados no metaverso podem ser adquiridos por qualquer residente com assinatura básica. Essa possibilidade de negociação é um dos fatores responsáveis pelo sucesso mundial do Second Life. Somente no último dia 19 de abril, os residentes movimentaram mais de US$ 1,3 milhão dentro do metaverso. O linden-dólar As transações são feitas em uma moeda própria, o Linden dólar (L$), que obedece a um câmbio diário. Antes, os brasileiros só podiam comprar Linden dólares se tivessem cartões de crédito internacional. Agora, com o Second Life Brasil, isso pode ser feito em real, com cartão de crédito nacional ou boleto bancário. Para permitir a compra de Linden dólares em reais, foi criada uma moeda intermediária, o Kaizen Cash (KC$). Cada real vale, hoje, KC$ 1.000. O KAIZEN Cash é comercializado na forma de cupons, cujos valores variam de R$ 6,50 a R$ 170. O residente pode usar seu crédito em Kaizen Cash para comprar Linden dólares e fazer qualquer transação no metaverso. Criatividade Sem a barreira da língua e da compra em dólares, a presença brasileira no Second Life deve aumentar. Atualmente, a população desse universo virtual beira os seis milhões de pessoas em todo mundo. Com aproximadamente 200 mil residentes, o Brasil já é uma das maiores comunidades do SL. ?Queremos transformar o Second Life Brasil no palco das experiências mais interessantes do metaverso. Para isso, apostamos na criatividade e no engajamento dos brasileiros nas comunidades virtuais?, afirma o diretor de marketing do Second Life Brasil. Para estimular a participação brasileira, a parceria está investindo no desenvolvimento de ambientes atraentes e interativos. Um dos destaques são os territórios virtuais com referências culturais. Com atualmente 700 mil metros quadrados, o Second Life Brasil já abriga, por exemplo, recriações tridimensionais do Vale do Anhangabaú e do Edifício Martinelli - pontos históricos do centro de São Paulo - e da praia de Copacabana, do Rio de Janeiro, com direito a areia, calçadão e quiosques. Serviço Second Life Brasil Assinatura básica: gratuita Assinatura premium: R$ 19,90 por mês Configuração mínima: processador Pentium 3 ou Athlon 800 MHz, 250 MB de memória RAM, placa de vídeo ATI Radeon 8500 ou 9250, nVidia GeForce 2 ou GeForce 4mx, 37 MB de espaço livre em disco, conexão conexão de banda larga e Windows XP (Service Pack 2) ou Windows 2000 (Service Pack 4). Configuração recomendada: processador Pentium 4 ou Athlon 2000+ 1.6 GHz ou superior, 512 MB de memória RAM, placa de vídeo , ATI Radeon 9600 ou X600,nVidia GeForce FX 5600, GeForce 6600 ou superior, 37 MB de espaço livre em disco, conexão de banda larga e Windows XP (Service Pack 2).