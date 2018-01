Estudante austríaco inicia ação coletiva contra Facebook

Schrems entrou com uma ação na corte comercial de Viena e convidou outros a se unir no processo no site www.fbclaim.com usando seu login do Facebook.

Sob a lei austríaca, um grupo de pessoas pode transferir suas acusações para uma só pessoa - nesse caso, Schrems. Os procedimentos legais são então classificados como ação coletiva.

Schrems pede indenização de 500 euros (670 dólares) por usuário por supostas violações de dados, incluindo na ajuda à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, da sigla em inglês) ao rodar o programa Prism, que extraiu dados pessoais de usuários do Facebook e outros serviços de Web.

O usuário de 26 anos também procura indenização sob a lei de proteção de dados da União Europeia na Áustria, país conhecido por proteger a privacidade de internautas. "Nosso objetivo é fazer o Facebook finalmente operar dentro da lei na área de proteção de dados", disse.

(Por Georgina Prodhan)