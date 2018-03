Estudante cai de viaduto em BH durante protesto Durante o segundo confronto de manifestantes com a Polícia Militar em Belo Horizonte, o estudante Gustavo Magalhães Justino, de 18 anos, caiu de uma altura de aproximadamente sete metros, de cima do Viaduto José Alencar, na região da Pampulha. Ele foi socorrido no Hospital Risoleta Neves em estado estável, sem risco de morte. Pelo menos outras duas pessoas ficaram feridas durante os confrontos.