Estudante é estuprada dentro de sala de aula em PE Uma estudante do curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Petrolina (Facape), em Petrolina, no sertão de Pernambuco, foi estuprada dentro de uma sala de aula da instituição na tarde de ontem. De acordo com o delegado regional Glauckus Menck, a estudante - cuja identidade está sendo preservada - se dirigia ao seu carro, quando foi abordada, no estacionamento, por um homem armado com uma faca. Ele a arrastou para dentro da faculdade e a estuprou.