Estudante é morta por ex em universidade em Santos A universitária Margareth Emilliane Pereira Tomaz morreu hoje após ser golpeada no pescoço com uma tesoura por seu ex-marido, dentro da Universidade Santa Cecília (Unisanta), em Santos, no litoral paulista. De acordo com informações da Polícia Civil, Reginaldo da Rocha Soares é ex-aluno da instituição, onde cursou farmácia até 2005, e usou uma carteirinha antiga para entrar no local.