Estudante faz greve de fome em universidade do Rio

Silva morava no Complexo da Maré (zona norte do Rio) e se mudou para Campos dos Goytacazes quando ingressou na Uenf por meio de cota para estudantes negros. Ele disse ao site regional Campos 24 Horas que manterá a greve de fome até que o reitor Silvério de Paiva Freitas converse com os alunos grevistas. "Estamos mobilizados cobrando inúmeras coisas, entre as quais o aumento das bolsas de assistência estudantil, fundamentais para permanência do estudantes carentes na universidade. A bolsa de assistência de R$ 300,00 é inviável. Com a greve de fome, tento sensibilizar o governo do Estado e a reitoria para as nossas reivindicações. A Uenf não pode ser só para quem tem condições financeiras. Vamos até as últimas consequências", disse Silva ao portal.